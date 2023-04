HB Reavis gewinnt SAP als Mieter im Varso Tower Polen

HB Reavis hat vor Kurzem 1.400 m² und damit die gesamte 11. Etage des „Varso Towers“ in Warschau an SAP vermietet. Die Vermietung wurde durch Colliers begleitet.

.

Der Varso Tower an der Adresse Chmielna 69 ist Teil des gemischt genutzten dreiteiligen Ensembles „Varso Place“, das insgesamt rund 144.000 m² Gesamtmietfläche bietet, die sich auf Büro-, Hotel- und Einzelhandelsflächen sowie ein Innovationszentrum, ein Fitnessstudio und ein Gesundheitszentrum aufteilen. „Varso Place“ befindet sich in direkter Nachbarschaft des Warschauer Hauptbahnhofs und ist nach BREEAM als „hervorragend“ und nach WELL in „Gold“ zertifiziert.



Der „Varso Tower“ selbst ist mit 310 Metern nicht nur das höchste Gebäude der Europäischen Union [wir berichteten], sondern bietet auch den höchsten Garten Warschaus. Dort wurden Mitte 2021 insgesamt sechzehn Bäume in 206 Meter Höhe gepflanzt. Darüber hinaus schmücken Dutzende Bäume die mit Mosaiken ausgelegten Lobbys des Wolkenkratzers und beleben die Umgebung nachhaltig. Der „Varso Tower“ wurde von Foster + Partners entworfen und 2022 als letzter Bauabschnitt des „Varso Place“ fertiggestellt.



Mehr als 60 Prozent der rund 70.000 m² des „Varso Towers“ sind bereits an Unternehmen wie den Corporate-Cloud-Anbieter Box, die Anwaltskanzlei CMS und Greenberg Traurig vermietet. Die ersten Mieter sind in den vergangenen Monaten bereits eingezogen.