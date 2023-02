HB Reavis feiert erfolgreiches Vermietungsjahr

HB Reavis hat im Jahr 2022 insgesamt rund 85.000 m² Gesamtmietfläche über ganz Europa vermietet. Die stärkste Nachfrage verzeichnete das Unternehmen in ihrem polnischen Objekt „Forest“, in dem im vergangenen Jahr rund 35.000 m² erfolgreich vermietet wurden. Insgesamt wurden in Polen mehr als 53.000 m² vermietet. In der Slowakei erreichte HB Reavis einen Vermietungserfolg von über 24.400 m², in Deutschland waren es 4.300 m² und in Großbritannien 2.400 m².

.

Die auf Wohlbefinden ausgerichteten Büros zogen in ganz Europa diverse bekannte Marken wie SAP, den Pharmariesen Servier, Cleverlance, Salt Pay, Legrand, GoHealth und die zweitgrößte Bank in Polen, Bank Pekao [wir berichteten], an. In Deutschland konnte HB Reavis an ein sehr erfolgreiches Jahr 2021 anknüpfen, in dem fast 23.000 m² im „Dstrct.Berlin“ an Unternehmen wie Home24, Lovehoney Group und Awin vermietet wurden. Mit den Verträgen aus 2022 an die RSG Group [wir berichteten] und FitX kommt das Unternehmen auf eine Vermietungsquote von nunmehr 95 Prozent. Erstere schloss einen Mietvertrag über rund 3.000 m² für eine der historischen Hallen, in der bis Ende 2023 ein modernes Fitnessstudio entsteht. FitX hat sich rund 850 m² Bürofläche mit Dachterrasse im Neubau des Quartiers gesichert und diese im Januar 2023 bereits bezogen, womit das Mieterensemble komplettiert wurde.



Zusätzlich zu den Vermietungserfolgen in laufenden Projekten konnte HB Reavis 2022 mehrere Grundstücke erwerben. Neben London hat die Gruppe ihre Position am Berliner und Warschauer Markt gestärkt, indem sie sich mehr als vier Hektar Entwicklungsfläche für zwei Projekte in Berlin und ein Projekt in Warschau gesichert hat.



Die prognostizierten Mieteinnahmen aus sämtlichen im Jahr 2022 abgeschlossenen Verträgen belaufen sich auf insgesamt 154 Millionen Euro, was einem Bruttoentwicklungswert von 397 Millionen Euro entspricht.