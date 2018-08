HB Reavis erwirbt mit Farringdon West Crossrail Oversite sein fünftes Objekt in London

Mit dem Erwerb des Projekts Farringdon West Crossrail Oversite baut HB Reavis sein Engagement in London weiter aus. Das Objekt umfasst ca. 12.800 m² und liegt im Herzen von Clerkenwell in Central London. Die Neuentwicklung legt einen klaren Fokus auf das Wohlbefinden des Nutzers.

Es ist das fünfte Büroimmobilienprojekt von HB Reavis in Central London. Entworfen vom britischen Architekturbüro John Robertson Architects, das mit HB Reavis auch beim Büroprojekt 33 Central in der City zusammenarbeitete, umfasst es ca. 12.800 m² Büro- und Einzelhandelsflächen sowie öffentliche Versorgungseinrichtungen.



Beim Entwurf des Projekts wurde das Augenmerk auf die Erstellung von Büroflächen der höchsten Qualitätsstufe gelegt. Das Projekt soll den Platin-Standard, den höchsten Standard des Well Building Institute, erreichen. Zum Projekt gehört auch ein vom Vermieter betriebenes Fitnessstudio sowie eine großzügige Parkfläche für Fahrräder im Erdgeschoss, die direkt über die neue Fahrrad-Autobahn („Cycle Superhighway”) erreicht werden kann. Mit dem Projekt ist das Ziel verbunden, ein sehr hohes Verhältnis von Terrassen- zu Büroflächen (12 Prozent) zu schaffen. Die Terrassen sollen als Außenflächen zum Arbeiten, Entspannen, Kontakte knüpfen oder für besondere Events dienen. Außerdem bieten sie einen Blick auf die Londoner Skyline – ein weiteres Markenzeichen der Londoner Projekte von HB Reavis, so dass die Projektentwicklung ein einzigartiges Highlight in Clerkenwell darstellt.



Die Bürogeschosse sind als offene, flexible Flächen mit bis zu 2.700 m² von StudioShaw konzipiert. Das Erdgeschoss soll sowohl der Öffentlichkeit, als auch den Nutzern mit einem lebendigen Mix aus Gastronomieangeboten sowie einer innen- und außenliegenden Gartenfläche zur Verfügung stehen. Eine weitere Besonderheit wird das Auditorium mit ca. 170 Sitzplätzen sein, das für Veranstaltungen verwendet werden kann.



Das Projekt grenzt direkt an die Farringdon Station, die nach Eröffnung der Elizabeth-Linie im Dezember 2018 zu einem der verkehrsreichsten Bahnhöfe in Großbritannien werden wird. Es befindet sich zudem im Herzen der weltberühmten Designerszene der Hauptstadt und wird von der Nähe zu kulturellen Einrichtungen, wie dem nahegelegenen Barbican Centre, den Märkten Exmouth und Leather Lane sowie dem Saldler’s Wells Theatre, profitieren.



Mit dem Baubeginn des siebengeschossigen Gewerbeobjekts wird dieses Jahr gerechnet. Fertiggestellt werden soll das Projekt im Jahr 2020.