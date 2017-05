Hawe Hydraulik mietet 8.500 m² im Büropark am Einsteinring

Büropark Einsteinring

Der „Büropark am Einsteinring“ (Einsteinring 1-21) in Aschheim-Dornach verzeichnet einen weiteren Vermietungserfolg: Der internationale Hydraulikhersteller Hawe Hydraulik SE hat einen Mietvertrag über rund 8.500 m² Fläche und eine Laufzeit von 15 Jahren mit dem Eigentümer Publity abgeschlossen. Zusätzlich werden noch 100 PKW Stellplätze am Objekt angemietet. Der Vermittlungsprozess wurde von Savills im Rahmen eines Exklusiv-Mandats beratend begleitet. Als Raumplaner und technischer Support war die Office Group GmbH unterstützend tätig.

