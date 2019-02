HAVI und Verdion feiern Spatenstich für moderne Logistikimmobilie in Wunstorf

HAVI, der führende Anbieter in der Food Service Logistik, erweitert sein deutschlandweites Netzwerk um einen Standort in Wunstorf/Nähe Hannover. Langfristig werden in dem 15.000 m² großen Distributionszentrum über 200 Mitarbeiter tätig sein und Unternehmen der Systemgastronomie mit Waren aus unterschiedlichen Temperaturbereichen beliefern. Der paneuropäische Projektentwickler und Logistikspezialist Verdion errichtet das hochmoderne Distributionszentrum für den Logistikinvestor Tritax EuroBox plc. Die Übergabe der Immobilie auf dem 64.000 m² großen Grundstück ist für Anfang 2020 geplant.

