HausVorteil AG im m:access in München gelistet

Die HausVorteil AG ist heute an die Börse gegangen. Damit werden die Aktien der HausVorteil AG (ISIN: DE000A31C222, WKN: A31C22) ab sofort im Open-Market-Segment m:access der Börse München gehandelt. Mit dem Börsengang wird das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein in seiner Unternehmensentwicklung setzen und seine Marktposition weiter stärken.

.

Mit dem Börsengang setzt das Unternehmen auf die Erschließung von Wachstumspotenziale, eine stärkere Marktpräsenz und nachhaltige Investorenbeziehungen. Unterstützt wird die HausVorteil AG von Infinitas Capital, einem Schweizer Family Office mit umfangreicher Expertise im Bereich Immobilieninvestments.



„Wir freuen uns sehr, den Börsengang der HausVorteil AG zu begleiten und auch künftig als Ankerinvestor aufzutreten. Die generationsübergreifende Erfahrung im Immobiliensektor bestärkt die Infinitas Capital in ihrem tiefen Vertrauen in dieses Segment, und HausVorteil sticht als überzeugende Plattform im deutschen Equity-Release-Markt hervor", so obin Lauber, Mitgründer von Infinitas Capital.



Erste Kurse wurden bei 25,00 Euro notiert, bisher wurden rund 21.000 Aktien umgesetzt. Laut Angaben auf der eigenen Homepage sind rund 1,95 Millionen HausVorteil Aktien (WKN: A31C22 / ISIN: DE000A31C222) ausgegeben.