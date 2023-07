Hauspreise fallen im Juni 2023 in allen Segmenten

Der Gesamtindex des EPX, der alle Segmente des Immobilienmarktes berücksichtigt, lag im Juni bei 211,61 Punkten im Vergleich zu 212,98 Punkten im Mai. Dies entspricht einem Rückgang von rund 0,64 Prozent. Eigentumswohnungen zeigen einen leichten Rückgang mit einem Indexwert von 209,81 Punkten, was einem Rückgang von 0,65 Prozent gegenüber Mai entspricht. Auch die Bestandshäuser verzeichnen nach einem Anstieg wieder Rückgang - der Index sank von 199,36 Punkten im Mai auf 196,45 Punkte im Juni, was einer Veränderung von etwa 0,93 Prozent entspricht.

.

Bei den Neubauhäusern ist ebenfalls ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Der Index sank von 229,47 Punkten im Mai auf 228,58 Punkte im Juni, was einem Rückgang von rund 0,39 Prozent entspricht.



„Der Europace Hauspreisindex für den Juni zeigt deutlich, dass wir in allen Segmenten erneut einen Preisrückgang verzeichnet haben. Parallel dazu führt die anhaltende Steigerung der Mietpreise zu einer zunehmenden Anspannung auf dem Mietmarkt, mit einer drohenden Superknappheit. Trotz der über die letzten Monate sichtbaren Zeichen einer Stabilisierung auf dem Kaufmarkt, ist es entscheidend diese Trends genau zu beobachten, um künftige Entwicklungen adäquat einschätzen zu können“, so Stefan Münter, Co-CEO Europace AG, zu den aktuellen Zahlen.