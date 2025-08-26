Hausinvest erzielt bestes Bürovermietungsquartal seit 2020

Commerz Real verzeichnet für den Fonds Hausinvest das beste Bürovermietungsquartal seit 2020. Im zweiten Quartal 2025 wurden Mietverträge über 142,7 Mio. Euro abgeschlossen. Besonders gefragt bleiben zentrale Büroflächen mit hoher Qualität und Nachhaltigkeit.

Im zweiten Quartal 2025 konnten Mietverträge im Volumen von etwa 142,7 Mio. Euro abgeschlossen werden. Nur etwas mehr waren es zuletzt im vierten Quartal 2020 mit 150 Mio. Euro. Seitdem überschritt kein Quartal die 100-Mio.-Euro-Marke. Auch die vermietete Bürofläche ist mit etwa 50.700 m² stark gewachsen. Mehr waren es zuletzt im zweiten Quartal 2021 mit damals 62.200 m². Mit 130,3 Mio. Euro Vertragsvolumen entfiel der Großteil auf Vertragsverlängerungen.



„Hochwertige Büroflächen in zentralen Lagen bleiben trotz Homeoffice weiterhin nachgefragt“, sagt Fondsmanager Mario Schüttauf. Bestätigt wird dies unter anderem durch eine Analyse des Immobiliendienstleisters CBRE zum zweiten Quartal 2025. Danach legen klassische Büromieter wie Berater, Kanzleien, Banken und teilweise auch Industrieunternehmen verstärkt Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und Repräsentativität und sind bereit, für hochwertige Flächen in zentralen Lagen höhere Mieten zu akzeptieren. So stieg die nachhaltig erzielbare Spitzenmiete in Frankfurt am Main Ende des zweiten Quartals 2025 im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 53 Euro/m² und in München um 9,3 Prozent auf 59 Euro/m².