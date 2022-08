Hausinvest beteiligt sich zu 25 % am Elbtower

Commerz Real beteiligt sich mit einer Beteiligung von 25 % an die Hamburger Hochhausentwicklung Elbtower von Signa Real Estate. Mit der Beteiligung für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest weiten die beiden Partner ihre strategische Zusammenarbeit aus: Bereits seit 2019 ist der Fondsmanager mit 20% in zehn Galeria-Warenhausimmobilien von Signa investiert [wir berichteten].

