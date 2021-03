Hausinvest als nachhaltiger Fonds eingestuft

Als einer der ersten offenen Immobilienfonds Deutschlands erfüllt der Hausinvest die EU-Offenlegungsanforderungen für ein Finanzprodukt mit ökologischen Merkmalen. Wie die Commerz Real mitteilte, sei das entsprechende Anzeigeverfahren bei der BaFin erfolgreich abgeschlossen worden.

Danach würden ab 10. März gemäß EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (Nr. 2019/2088), der sogenannten Offenlegungsverordnung, die Transparenzpflichten für ein in Artikel 8 genanntes Finanzprodukt erfüllt. „Für uns ist die die Bestätigung unseres bereits vor einiger Zeit eingeschlagenen Weges“, freut sich Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest. „Allein schon wegen der Klima-Relevanz von Immobilien trägt der Fonds Verantwortung in der Gesellschaft, und neben der ökologischen Performance von Immobilien sehen wir zukünftig auch soziale Kriterien als ein Differenzierungsmerkmal und Werttreiber des Hausinvest-Portfolios“, so Schüttauf weiter. Bereits im November 2020 hatte die Ratingagentur Scope dem Hausinvest in einer Auswertung als bislang einzigen offenen Immobilienfonds Konformität im Bereich ESG (Environmental, Social, Governance) bescheinigt. „Wir berücksichtigen anhand definierter ESG-Kriterien den gesamten Lebenszyklus der Immobilien des Fonds“, erläutert Schüttauf. So würden die Immobilien bereits bei der Ankaufsprüfung eine Sustainability Due Diligence durchlaufen und dabei ein möglicher Entwicklungspfad für jede einzelne Immobilie definiert“.



„Die nachhaltige Ausrichtung macht den Fonds zukunftsfest und zu einem langfristig attraktiven Investment für Anleger“, ist sich Gabriele Volz, Vorsitzende des Vorstands der Commerz Real, sicher. „Marktveränderungen, aber auch gesellschaftliche Veränderungen erfordern kontinuierliche Anpassungen der Portfoliostruktur und der Investmentstrategie“, erläutert Volz. So wurde letztere bereits wegen des hohen gesellschaftlichen Bedarfs nach mehr bezahlbaren Wohnraum adjustiert. Aktuell umfasst das Wohnungsportfolio der Hausinvest rund 1.600 Wohneinheiten, mittelfristig soll es auf 10.000 Wohneinheiten ansteigen, ein großer Teil davon gefördert. Um bezahlbaren Wohnraum in deutschen Ballungsgebieten zu schaffen, plant das Fondsmanagement Investitionen von etwa zwei Milliarden Euro In den nächsten Jahren. Damit will Hausinvest einen Beitrag zur Entspannung des Wohnungsmarkts in Deutschland beitragen. Dies wurde auch von Scope als positiv bewertet. „Erste Ansätze im Bereich Impact Investing bestehen mit der Erstellung bezahlbaren, sozial geförderten Wohnraums“, heißt es in der ESG-Konformitätsbestätigung.



Hervorgehoben wurde von Scope auch eine weit überdurchschnittliche Lage und Erreichbarkeit, der unter ESG-Aspekten eine besondere Bedeutung zukomme: „Der Fonds verfügt mit 85 Prozent in A-Lagen über eine deutlich bessere Lagequalität als der Peergroup Durchschnitt (69,2 Prozent)“, heißt es in dem Bericht. Im Krisenfall erweisen sich jene Standorte und Lagen zumeist als besonders robust gegenüber Marktschwankungen. „Der Hausinvest konnte selbst während der Lockdown-Phasen in hohem Umfang Mietverträge mit neuen Mietern abschließen“, so Schüttauf. Sollte das Nutzungskonzept einer Immobilie trotz allem nicht mehr tragfähig sein, biete die hohe Qualität des Standortes und der Lage eine hervorragende Basis, um mit einer neuen Nutzung den Wert zu sichern oder gar zu heben.