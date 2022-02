Haus Postplatz erhält DGNB-Diamant-Zertifizierung

Wealthcap hat für das „Haus Postplatz“ in der Dresdner Altstadt die bundesweit erst zum neunten Mal vergebene Zertifizierung „DGNB Diamant“ erhalten. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) vergibt diese seltene Auszeichnung nur an fertiggestellte Objekte, die bereits eine Gold- oder Platin-Zertifizierung erreicht haben und außerdem mit einer herausragenden Architektur überzeugen.

