Haus & Grund kritisiert Mietrechtsentwurf

Der nun vorliegende Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums zur Ã„nderung des Mietrechts ist aus Sicht von Haus & Grund Deutschland ein weiterer Angriff auf die FunktionsfÃ¤higkeit des Mietwohnungsmarktes.

.

â€žDieser Entwurf ist ein Misstrauensvotum gegen die Millionen vermietender Privatpersonen, die den GroÃŸteil der Mietwohnungen bereitstellen. Wer VertrÃ¤ge immer weiter politisch kleinteilig steuert und Rechte zur Durchsetzung berechtigter AnsprÃ¼che schwÃ¤cht, wird am Ende weniger Investitionen und weniger Angebot bekommenâ€œ, erklÃ¤rt VerbandsprÃ¤sident Kai Warnecke.



Haus & Grund Deutschland kritisiert, dass die Ausweitung der Schonfrist auf ordentliche KÃ¼ndigungen keinen Schutz vor Wohnungslosigkeit bringe, sondern Zahlungsunwilligen helfe und Missbrauch zu Lasten privater Vermieter erleichtere. Sollten CDU, CSU und SPD daran festhalten, braucht es aus Sicht von Haus & Grund zumindest deutlich schnellere Verfahren (vollstÃ¤ndige Befriedigung binnen drei Monaten), eine klare gesetzliche Definition der vollstÃ¤ndigen Befriedigung inklusive Anwalts- und Prozesskosten sowie wirksame Grenzen gegen Wiederholung.



Die geplante starre Deckelung von Indexmieten ignoriert nach Auffassung des Verbandes die KostenrealitÃ¤t der Vermietung. Indexmieten seien ein in der Praxis bewÃ¤hrtes Instrument zur langfristigen Wertsicherung und Planbarkeit â€“ fÃ¼r Mieter und Vermieter. Problematisch sei jedoch schon heute die Kopplung an den Verbraucherpreisindex, weil dieser vermieterseitige Kostenentwicklungen â€“ etwa im Handwerk und Bau â€“ nur unzureichend abbilde. Dadurch sei der Substanzerhalt gefÃ¤hrdet. Ein pauschaler Deckel verschÃ¤rfe dieses Problem, weil er Investitionen in Instandsetzung und Modernisierung zusÃ¤tzlich ausbremse.



Das Justizministerium will zudem beim mÃ¶blierten Wohnen neue Zuschlagsregeln einziehen. Dabei gilt die Mietpreisbremse bereits auch fÃ¼r mÃ¶blierten Wohnraum. Ein individueller Zuschlag wÃ¼rde vor allem fÃ¼r vermietende Privatpersonen massiven bÃ¼rokratischen Aufwand bedeuten. Der VerbandsprÃ¤sident warnt vor absehbaren Nebenwirkungen: â€žWenn MÃ¶blierung nur noch unter umfangreichen Nachweispflichten mÃ¶glich ist, drohen Marktverschiebungen â€“ etwa der Verkauf von MÃ¶beln oder die Vermietung ohne TeilmÃ¶blierung, wie zum Beispiel KÃ¼chen. Das hilft weder Mietern noch dem Wohnungsangebot, sondern verknappt flexible Wohnformen zusÃ¤tzlich.â€œ