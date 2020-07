Haus & Grund klagt gegen Zweckentfremdungssatzung in München

Der Eigentümerverband Haus und Grund hat beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof Klage gegen die verschärfte Zweckentfremdungssatzung eingereicht.

.

Diese ist mit Beginn des Jahres in Kraft getreten und war dazu gedacht, den ausufernden Bau von Luxuswohnungen in München zu verhindern. Konkret ist darin festgelegt, dass Eigentümer, die Wohnraum abreißen, der vermietet ist, diesen in weiterer Folge auch wieder durch Mietwohnungen zur ortsüblichen Vergleichsmiete ersetzen müssen. Dieser für den Wohnungsbau in München wohl brisanteste Stadtratsbeschluss der letzten Jahre ist bisher in der Öffentlichkeit, wohl auch bei den direkt betroffenen Bauherrn und Bauträgern nach Einschätzung des Verbands kaum bekannt, was den fehlenden Aufschrei in der Branche vermuten lässt.



Die Zweckentfremdungssatzung gilt seit dem 01. Januar. Demnach muss sich die Miete für die neugebauten Wohnungen an der ortsüblichen Miete orientieren. Nach Auffassung des Sozialreferates bedeutet dies, dass die Mieten für die neugebauten Wohnungen um maximal 5 % über den Mietspiegelwerten liegen dürfen.



Beispiel aus der Praxis:

Eine Hauseigentümergemeinschaft will ein über 50 Jahre altes Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen und 327 m² Wohnfläche abreißen und durch einen Neubau mit 506 m² Wohnfläche ersetzen. Unter Hinweis auf die verschärfte Zweckentfremdungssatzung erteilt das Sozialreferat die Genehmigung nur unter der Auflage, dass die Mieten für den Ersatzwohnraum um maximal 5 % über dem Münchner Mietspiegel liegen dürfen; d.h. die Miete für den neu errichteten Ersatzwohnraum darf maximal 11,82 Euro/m² betragen (11,26 Euro/m² für 70 m²-Wohnung in guter Lage lt. Mietspiegel 2019 + 5 %). Dagegen beträgt die durchschnittliche Erstbezugsmiete lt. städtischem Wohnungsmarktbarometer 2019 20,37 Euro/m²; d.h. die neuen Wohnungen müssten um 45 % unter der Marktmiete vermietet werden. Ein eklatanter Widerspruch zum Bundesrecht: Danach sind Neubauten von der Mietpreisbremse ausgenommen (§ 556f BGB). Die Miethöhe für Neubauten ist somit nicht an den Mietspiegel gebunden. Diese Ausnahme ist dem Sozialreferat seit ihrem Inkrafttreten ein „Dorn im Auge“ und soll nun mit der Verschärfung der hauseigenen Satzung unterlaufen werden.



Absurde Folge: Lag die Miete für die alten Wohnungen um 10 % über dem Mietspiegel, was nach den Bestimmungen der Mietpreisbremse zulässig ist, darf sie für die für ca. 2 Mio. Euro neu errichteten Wohnungen nur noch um 5 % über dem Mietspiegel liegen. Die Mieten für die neu gebauten Wohnungen müssen danach niedriger sein als die ehemaligen Mieten für die alten Wohnungen.



Der Vorsitzender des Eigentümerverbandes Rudolf Stürzer sagte, dass Städte sich nicht anmaßen dürfen, Eingriffe in das Mietrecht vorzunehmen. Genau das sei aber mit der neuen Zweckentfremdungssatzung geschehen. Stürzer ist sich sicher, dass die Satzung einer gerichtlichen Überprüfung nicht standhalten wird, denn weder die Städte noch die Bundesländer seien befugt, mietrechtliche Regelungen zu erlassen. Dies hat erst kürzlich am 16.07.2020 der Bayerische Verfassungsgerichtshof zum Volksbegehren Mietenstopp entschieden. „Wir gehen daher davon, dass der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den entsprechenden Passus in der Zweckentfremdungssatzung für unwirksam erklären wird“, so Stürzer.



Problematisch kann es allerdings für die Bauherrn und Bauträger werden, die diesen „Stolperstein“ in ihren Zweckentfremdungsbescheid nicht erkannt und daher nicht fristgerecht Widerspruch eingelegt haben. Dann könnte die Mietbegrenzung bestandskräftig geworden sein. Das böse Erwachen kommt dann spätestens, wenn der Mieter eine Senkung der vereinbarten Neubaumiete z.B. von 1.400 Euro für eine 70 m²-Wohnung (20 Euro/m²) auf 840 (12 Euro/m² laut Mietspiegel) verlangt. Erkennt der Kaufinteressent für eine Eigentumswohnung das Problem noch vor der Beurkundung, wird der Verkäufer, i.d.R. der Bauträger Probleme haben, den kalkulierten Verkaufspreis zu erzielen.



Die Chefin des Mietervereins München Beatrix Zurek (SPD) hält dagegen, dass in einer Stadt, in der der Wohnraum so begrenzt ist wie in München, die Kommune eben alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen müsse, um die Mietpreise weiterhin zu begrenzen. Sozialreferentin Dorothee Schiwy (SPD) sieht die Klage als Beweis dafür, dass der Eigentümerverband die Sorgen und Nöte der Münchner Mieter ignoriert.