Haus der Statistik mit Polis Award ausgezeichnet

Das Modellprojekt „Haus der Statistik“ ist in der vergangenen Woche mit dem Polis Award in der Kategorie „Soziale Quartiersentwicklung“ ausgezeichnet worden. Neben dem Modellprojekt schaffte es zudem ein weiteres Projekt in der Hauptstadt auf die Siegertreppe. Das Wohnprojekt H6-Neue Platte belegt in der Kategorie „Urbanes Flächenrecycling“ den dritten Platz. Der Polis Award wird seit fünf Jahren im Rahmen der Polis Convention in Düsseldorf verliehen. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Veranstaltung in diesem Jahr aber nur digital statt.

.

Der Polis Award würdigt Projekte, die über ihren eigenen Rahmen hinaus einen Beitrag für das öffentliche Wohl einer Stadt erbringen. Er geht davon aus, dass Projektrealisierungen, die aus partnerschaftlichen Haltungen hervorgehen, den komplexen Anforderungen an die Stadt der Zukunft gerechter werden und will Mut und Kreativität sich neuen Lösungswegen zu öffnen, ehren.



Haus der Statistik auf Platz 1

Das Haus der Statistik räumte in der Kategorie „Soziale Quartiersentwicklung“ den ersten Platz ab. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung und sind stolz. Das Haus der Statistik ist ein gelungenes Beispiel für eine neue Form des Stadt Machens. Im Dialog und in Kooperation, in Aushandlungsprozessen und auf Augenhöhe entwickelt sich mitten im Zentrum von Berlin eine große Vision“, erklärt Regula Lüscher, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, für die Kooperationspartner des Projekts, Koop5.



Das Haus der Statistik entstand bis 1970 bei der Neugestaltung des Ost-Berliner Stadtzentrums. Nach der Wiedervereinigung diente der Gebäudekomplex als Außenstelle des Statistischen Bundesamtes und als Berliner Dienstsitz der Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Seit 2008 standen die Gebäude leer, verfielen und sollten abgerissen werden. Die zivilgesellschaftliche „Initiative Haus der Statistik“ kam mit der Berliner Politik überein, die bestehende Bebauung zu ertüchtigen und teilweise umzunutzen sowie das Gelände mit Neubauten für Wohnen und Verwaltung zu ergänzen. Das Land Berlin hat dafür das Gelände im Oktober 2017 vom Bund erworben, um hier ein lebendiges Quartier im Zentrum der Hauptstadt zu entwickeln.



An diesem Prozess sind federführend fünf Kooperationspartner - die „Koop5“ - beteiligt: das Bezirksamt Mitte von Berlin, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM), die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte mbH und die ZUsammenKUNFT Berlin eG Genossenschaft für Stadtentwicklung. Diese Gemeinschaft hat am 29. Januar 2018 einen Kooperationsvertrag zur Zukunft des Geländes abgeschlossen. Gemeinsam mit der Berliner Stadtgesellschaft entsteht jetzt im Herzen der Hauptstadt ein vielfältiger Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten.



Dritter Platz für H6 - Neue Platte Berlin

In der Kategorie „Urbanes Flächenrecycling“ hat das Wohnprojekt H6 - Neue Platte Berlin den dritten Platz belegt. Auf Platz eins schaffte es in dieser Kategorie das Projekt „Urbanes Leben am Papierbach“ von Ehret und Klein Landsberg am Lech, auf Platz zwei die Quartiersentwicklung der Baugenossenschaft Mittelholstein „Anscharpark“ in Kiel.



Das Wohnprojekt H6 in Wedding wurde von einer Baugemeinschaft realisiert. Auf einer ehemaligen Restfläche der Deutschen Bahn wurde ein monolithischer Baukörper entwickelt, der sich mit seinen Außenwänden aus rauen Betonfertigteilen schützend zwischen Bahntrasse und Gartenanlage stellt, um die Lärmbelastung zu regulieren. 36 Wohnungen an drei Aufgängen finden Raum in einer baulichen Struktur, die sich an der Richtung der Bahngleise, dem Blick auf den Humboldthain sowie der optimalen Ausrichtung zur Sonne orientiert.