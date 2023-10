Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterstützt das Projekt „Kuratierte Erdgeschossflächen im Haus der Statistik“ mit einer Summe in Höhe von 3,27 Mio. Euro. Am kommenden Freitag übergibt Elisabeth Kaiser, Parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, einen Zuwendungsbescheid an Senatsbaudirektorin Prof. Petra Kahlfeldt.

[…]