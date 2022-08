Haus der Bäcker zieht in den Frankfurter Oststern

Die Haus der Bäcker GmbH schließt einen neuen langfristigen Mietvertrag im Oststern in der Hanauer Landstraße 121-123 in Frankfurt am Main ab. Die Büromietfläche des Unternehmens beträgt rund 750 m². Beraten wurde der Backwarenfilialist von Blackolive, Eigentümer der Immobilie ist die Bayerische Versorgungskammer, als deren Investment- und Asset-Manager Luwin Real Estate fungiert.

Der städtebaulich prominent gelegene Oststern bietet passgenaue und effiziente Büroflächen. Das nach DGNB Gold zertifizierte Gebäude, welches im 4. Quartal dieses Jahres fertiggestellt wird, zeichnet sich durch seine ausdrucksstarke Fassade, den großzügigen Eingangsbereich und die charakteristische Gebäudeecke aus. Der Standort mitten im Frankfurter Trendviertel Ostend bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung sowie zahlreiche Erholungsorte, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten.