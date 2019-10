Haus 27 auf der Neuen Balan zur Halbzeit halb voll

Ein Jahr nach der Grundsteinlegung von Haus 27 ist die Hälfte der insgesamt 28.000 m² Bruttogeschossfläche umfassenden Büroimmobilie vermietet. Die meldet der Bauherr der Immobilie, die Allgemeine Südboden Grundbesitz AG. Jüngst sind die S&W Büroraum Kultur GmbH (1.500 m²), der Medizinproduktehersteller Oncare GmbH (1.300 m²) sowie die Media Wave (1.000 m²) zum Mieterbesatz hinzugekommen. Aktuell wird am Rohbau des Gebäudes gearbeitet, der etwa zu Hälfte fertiggestellt ist. Der Einzug der Firmen ist für Ende 2020 geplant.

.

Bei dem Büroprojekt handelt sich um eine Nachverdichtung auf dem Areal der „Neuen Balan - Campus der Ideen“ auf dem ehemaligen Infineon-Fabrikgelände, an der Balanstraße 73. Der insgesamt 9-geschossige Bau (8 Geschosse plus Staffelgeschoss) bildet den nord-westlichen Abschluss des Campus’, hin zur St.-Martin-Straße. Flankiert wird das Hochhaus durch zwei niedrigere, 6-geschossige Quer-Traversen an den Gebäudeenden.



Im Zuge der Entwicklung wird ein weiteres Büroflächen-Highlight entstehen, die sogenannten Skygärten. Dabei handelt es sich um zweigeschossige, geschlossene Loggien, ähnlich Wintergärten, die sich in der vollständig verglasten Fassade abzeichnen. Einen der insgesamt vier Skygärten hat sich bereits Autodeck gesichert. Das US-amerikanische Software-Unternehmen, wird seine Deutschland-Niederlassung auf die „Neue Balan“ verlegen und hat dafür schon frühzeitig insgesamt ca. 5.000 m² Bürofläche angemietet. Eine zweigeschossige Tiefgarage mit 350 Stellplätzen schafft ausreichend Parkraum.