Hauptversammlung der DIC Asset AG beschließt Dividendenerhöhung um 8 Prozent

Die DIC Asset AG hat auf ihrer heutigen Hauptversammlung in Frankfurt am Main die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2016 (2015: 0,37 Euro) beschlossen. Damit hält sie an ihrer Dividendenkontinuität der letzten Jahre fest und erhöht die Ausschüttung bereits zum dritten Mal in Folge. Auf Basis des Aktienkurses Ende Juni beträgt die Dividendenrendite mehr als 4 Prozent. Darüber hinaus gab der Vorstand die Erhöhung der FFO-Prognose auf 59 bis 61 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr bekannt, was einem signifikanten Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Des Weiteren informierte der Vorstand die anwesenden Aktionäre, dass die RAG-Stiftung ihre Beteiligung an der DIC Asset AG auf über 10 Prozent ausgebaut hat.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. DIC Asset AG

Auf der Hauptversammlung waren 58,07 Prozent des Grundkapitals vertreten. Sämtlichen Tagesordnungspunkten wurde mehrheitlich zugestimmt (die einzelnen Abstimmungsergebnisse befinden sich in der unten aufgeführten Tabelle). Herr Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Herr Klaus-Jürgen Sontowski und Herr Michael Bock wurden erneut in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt.



„2016 war für uns abermals ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Grundlage dieses Erfolges ist unsere Wachstumsstrategie mit unserem hybriden Geschäftsmodell bestehend aus Bestandsportfolio und Fondsmanagement. Unser langfristiges Ziel ist es, zu gleichen Teilen Erträge aus den direkt gehaltenen Immobilien und aus Managementerträgen von indirekt gehaltenen Fondsimmobilien zu erwirtschaften. Diese Zwei-Säulen-Strategie ist kontinuierlich ertragsstark und in hohem Maße unabhängig von Marktzyklen“, sagt Aydin Karaduman, Vorstandsvorsitzender der DIC Asset AG.