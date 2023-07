Hauptausschuss beschließt Bebauungsplan für Laurenz-Carré

Am Montag, 10. Juli 2023, hat der Hauptausschuss der Stadt Köln den Bebauungsplan mit dem Arbeitstitel: „Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)“ in Köln-Altstadt/Nord als Satzung beschlossen. Mit der anschließenden Veröffentlichung wird er rechtsgültig und ein vierjähriges Verfahren zum Abschluss gebracht.

.

Das Plangebiet „Westlich Unter Goldschmied (Laurenz-Carré)“ befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Kölner Dom. Das Gebiet war in Teilen von Leerstand betroffen und teilweise in einem schlechten baulichen Zustand. Dieses wird nun in großen Teilen niedergelegt und zu einem neuen, gemischt genutzten Quartier mit Wohnen und Gewerbe (Büro, Hotel, Einzelhandel, Gastronomie) entwickelt. Mit dem Satzungsbeschluss werden die Ziele für die städtebauliche Entwicklung des Quartiers planungsrechtlich gesichert.



Das neue Quartier muss hohen Anforderungen an die Lage, die künftigen Nutzungen und die städtebauliche Einbindung gerecht werden und gleichzeitig einen behutsamen Umgang mit der Stadtgeschichte sicherstellen. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Entwicklung des Gebiets neben einem Profilfindungsworkshop unter anderem Verfahren zur städtebaulichen und hochbaulichen Qualifizierung durchgeführt. Darüber hinaus wurde, zusammen mit dem Investor Gerchgroup AG aus Düsseldorf, ein Begleitgremium zur Qualitätssicherung der Hochbauten eingerichtet, das die Weiterentwicklung der Planungen qualitativ begleitet.



Hinsichtlich der Umsetzung liegen für die nördlichen Baufelder bereits überwiegend Baugenehmigungen vor, das heißt sie werden wie geplant umgesetzt. Für das südliche Baufeld an der Ecke Marspfortengasse/Große Budengasse hatte die Gerchgroup AG der Verwaltung zuletzt kurzfristig mitgeteilt, dass aufgrund des derzeitigen Marktumfelds sowie der erschwerten lagespezifischen Rahmenbedingungen, eine Realisierung des Wohnungsbaus am innerstädtischen Standort Laurenz-Carré nicht möglich sei.



Der Satzungsbeschluss beinhaltet – unabhängig von der kurzfristigen Mitteilung des Investors – nach wie vor den politischen Willen, am Standort Wohnen inklusive öffentlich geförderten Wohnungsbaus umsetzen zu wollen. Für das südliche Baufeld wird gemeinsam mit der Gerchgroup AG nun nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden.