HauckSchuchardt positioniert sich neu

HauckSchuchardt startete 2024 mit einem veränderten Dienstleistungsangebot. Die Kanzlei hat ihren Bereich Steuern neu ausgerichtet und setzt auf eine verstärkte Verzahnung von juristischer und steuerrechtlicher Beratung für die Immobilienwirtschaft.

.

HauckSchuchardt begründet diesen Schritt mit Marktveränderungen im Bereich juristischer und wirtschaftlicher Dienstleistungen. Die Verzahnung juristischer und steuerrechtlicher Beratungsangebote geschehe auf Basis der langjährigen Erfahrung der Kanzlei in der Betreuung von nationalen und internationalen Mandanten im Bereich Real Estate, aber mit überarbeiteten, zeitgemäßen Strukturen und einem personell angepassten Team, in dem der Fokus auf Mitarbeitern liegt, die vernetzt denken, schreibt HauckSchuchardt.



Im Zuge dieser strategischen Neuausrichtung haben zwei Partner aus dem Steuerberatungs-/Buchhaltungsbereich die Kanzlei verlassen, um auch in Zukunft ihr rein auf traditionelle Steuerberatung ausgerichtetes Geschäft zu betreiben. [wir berichteten]Die verbleibenden Partner haben diese Veränderung genutzt, um den Schwerpunkt der Kanzlei in der Zukunft noch stärker auf zeitgemäße und hochqualifizierte Rechts- und Steuerlösungen für nationale und internationale Mandanten zu legen. Die Kanzlei HauckSchuchardt schärft damit weiter ihr Profil als Expertin im Bereich Real Estate.