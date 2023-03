Hauck Aufhäuser Lampe investiert dreifach Bayern

Die Privatbank Hauck Aufhäuser Lampe erweitert ihr Lebensmittelmarkt-Portfolio um drei Nahversorger in Bayern. Die drei Objekte in Arnstorf, Neumarkt-Sankt Veit sowie Ebersdorf bei Coburg verfügen insgesamt über eine Mietfläche von über 6.350 m². Ankermieter sind Edeka (Arnstorf, Neumarkt-Sankt Veit), Lidl (Ebersdorf bei Coburg) und Rossmann (Neumarkt-Sankt Veit).

.

Alle drei Objekte übernehmen eine wichtige Funktion in der regionalen Versorgung der Bevölkerung und sind bereits mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet, was auf die ESG-Konformität des Portfolios einzahlt. Speziell der neue große Lidl-Markt in Ebersdorf bei Coburg sticht durch seine besonders ökologische Bausweise nach KfW 55-Standard und umweltfreundliche Technik hervor. So verfügt der Markt zusätzlich zur PV-Anlage unter anderem über eine energieeffiziente Steuerung der Kühlmöbel und auf dem Parkplatz installierte E-Ladesäulen.



In der aktuellen Marktphase sieht das Real-Estate-Investment-Management-Team von Hauck Aufhäuser Lampe weiter Chancen für Investoren. „Die während der Pandemie stark gestiegenen Preise von LEH-Immobilien korrigieren sich im Zuge der Zinsentwicklung und der abwartenden Haltung der Investoren etwas. Aktuell liegen sie wieder auf dem Niveau von vor vier Jahren. Damit bietet die Nutzungsart LEH für Investoren nicht nur ein stabiles Investment, sondern auch auf dem inzwischen erreichten Zinsniveau attraktive Einstiegsgelegenheiten“, erläutert Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management bei Hauck Aufhäuser Lampe. „Spätestens wenn sich das Zinsniveau stabilisiert wird die Nachfrage nach Immobilieninvestments wieder ansteigen und damit auch die Kaufpreise.“ Die Bruttoanfangsrenditen liegen mit fünf bis sechs Prozent deutlich oberhalb dem Niveau der 10-jährigen Bundesanleihe.