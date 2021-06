Hauck & Aufhäuser erwirbt weiteres Gesundheitszentrum

Der offene Spezial-AIF von Hauck & Aufhäuser „H&A Soziale Infrastruktur“ erwirbt mit dem „Gesundheitszentrum Altes Kreishaus Ahaus“ ein weiteres Ärztehaus. Der Fonds hatte erst vor kurzem ein weiteres Objekt erworben und plant bereits die nächsten Zukäufe.

.

Das ehemalige Kreishausgebäude wurde zwischen 2014 und 2016 zu einem modernen Gesundheitszentrum umgebaut. Das Objekt wurde kernsaniert – nur das vorhandene Betonskelett blieb bestehen – und auf den Stand der Technik gebracht. Die Stadt Ahaus liegt im westlichen Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Der Standort befindet sich in zentraler Lage von Ahaus und ist mit einer Bushaltestelle direkt vor dem Gebäude und dem nur 200 Meter entfernten Bahnhof ideal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Ankermieter sind diverse Ärzte der Fachrichtungen Hausarzt, Zahnarzt, Augenarzt und Radiologie sowie das Gesundheitsamt, eine Kindertagesstätte, eine Apotheke, ein Café und ein Gesundheitszentrum mit Schwerpunkt Reha, Prävention und EMS-Training.



„Wir freuen uns mit dem Gesundheitszentrum in Ahaus zeitnah ein weiteres Objekt für unseren Fonds erworben zu haben. Gleichzeitig befinden wir uns bereits in exklusiver Prüfungsphase für weitere Objekte“, kommentiert Patrick Brinker, Head of Real Estate Investment Management, den neuesten Ankauf und fügt hinzu: „Unsere Investmentstrategie bietet einen geeigneten Lösungsansatz, der den Herausforderungen des Gesundheitssystems Rechnung trägt und dabei gleichzeitig Investoren eine attraktive und nachhaltige Investitionschance in einem konjunkturunabhängigen Wachstumsmarkt ermöglicht.“



Der „H&A Soziale Infrastruktur“ investiert in medizinische und soziale Grundversorgung in Deutschland. Im Fokus stehen dabei Gesundheitszentren mit den Nutzungsarten Arztpraxen, Physiotherapie, Reha und medizinischer Einzelhandel. Ergänzend können je nach Standort und Bedarf einzelne Bausteine der sozialen Grundversorgung integriert werden – wie altersgerechtes Wohnen, ambulante Pflege oder auch Kindertagesstätten. Der Fonds hat ein Zielvolumen von mindestens 300 Mio. Euro.