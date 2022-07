Hato neu im Düsseldorfer The Cradle

Die Gastronomiefläche in einem der nachhaltigsten Gebäude Deutschlands ist vergeben. Hato Restaurants mietet im The Cradle rund 500 m² Gastronomiefläche und bringt das in der Schweiz bereits etablierte Erfolgskonzept nach Deutschland. Ab Fertigstellung des Gebäudes im nächsten Jahr werden die Gäste im Düsseldorfer Medienhafen mit Fine Asian Cuisine verwöhnt. Das Konzept sieht einen exklusiven, nachhaltigen Ansatz vor. Hato wurde mit dem internationalen Red Dot Design Award ausgezeichnet.

.

„Mit Hato haben wir für The Cradle ein exklusives, detailverliebtes Gastronomieangebot gewonnen, das den Standort bereichern wird“, äußert sich Projektleiter Andreas Willms von Interboden zufrieden. „Sowohl Lage als auch Gebäude sind etwas ganz Besonderes. Dementsprechend passt hier auch das einzigartige, qualitativ hochwertige Gastronomiekonzept mit nachhaltiger Ausrichtung von Hato perfekt rein.“



Mit dem Gastronomiebereich sind auch die letzten freien Flächen des Pionierprojekts nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip vermietet – und dies bereits weit vor der Fertigstellung. Ein ganzheitliches Mobilitätskonzept mit E-Mobility- sowie Bike- und Car-Sharing-Angeboten steigert zusätzlich den Nutzen des Gebäudes über die Grundstücksgrenzen hinaus und bereichert die gesamte Umgebung. Eingebettet sind diese Dienste und viele weitere Services in die gebäudeeigene The Cradle App.



Das zukunftsweisende Bürogebäude The Cradle wird in Zusammenarbeit mit HPP Architekten errichtet. Im Fokus stehen der unmittelbare Nutzervorteil sowie das Thema Nachhaltigkeit nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Ziel ist es, die Bestandteile des Bürogebäudes aus kreislauffähigen Materialien herzustellen und nach dem Gebrauch wieder in den Materialkreislauf zurückzuführen. Nach aktuellen Berechnungen trifft dieses auf 97,7 Prozent der Materialien zu. Der CO2-Fußabdruck wird im Vergleich zu konventionellen Gebäuden um rund 40 Prozent reduziert.



Als Düsseldorfs erstes gewerbliches Immobilienprojekt, das auf Holzhybridbauweise basiert, bietet The Cradle auf insgesamt circa 7.200 m² moderne Räumlichkeiten für Büro und Gastronomie. Bereits vor Baubeginn vermietet der Projektentwickler Interboden rund 50 Prozent der Räumlichkeiten an den führenden Co-Working-Anbieter Spaces [wir berichteten]. Die weiteren 2.600 m² Bürofläche sicherte sich das auf strategische Kommunikation und Reputationsmanagement spezialisierte Beratungsunternehmen FGS Global [wir berichteten].