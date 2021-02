Die Hassler fürs Büro GmbH hat in Winterbach von einem privaten Investor ein Gewerbeobjekt erworben. Das Familienunternehmen in der dritten Generation Otto Hassler gilt als Experte in Sachen Büroausstattung und Archivierungssysteme und nutzt die Bestandsimmobilie mit einer Grundstücksfläche von 1.200 m² sowie 370 m² Hallen- sowie 600 m² Büro- und…

