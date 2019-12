HASPA HanseGrund mit drei neuen Mandaten

Die HASPA HanseGrund GmbH schließt das Jahr 2019 mit drei neuen Mandaten in den Top-Metropolen Berlin, Hamburg und München ab. Highlight ist der Bürokomplex Focus Teleport in Alt-Moabit in der Hauptstadt. Ein Joint-Venture aus Quest Investment Partners und Allianz, vertreten durch die Allianz Real Estate GmbH hatte den direkt an der Spree neben dem Innenministerium gelegenen, 29.000 m² großen Komplex im Sommer erworben [Neues JV von Allianz und Quest kaufen Berliner Focus Teleport].

.

In Hamburg betreut der Dienstleister künftig ein Wohnportfolio der Erste Immobilien Kapitalgesellschaft m.b.H., ein Unternehmen der Erste Bank und Sparkassen Group. Die 430 Wohnungen mit einer Gesamtgröße von ca. 37.000 m² verteilen sich auf fünf Wohnanlagen in verschiedenen Stadtteilen der Hansestadt.



An der Münchener Leopoldstraße schließlich erweitern zwei Büro- und Geschäftshäuser das Betreuungsportfolio. Das 10.000 m² messende Ensemble am bekannten, pappelgesäumten Boulevard gehört einem Münchener Family Office.



„Dass die HASPA HanseGrund in den drei Metropolen mit Niederlassungen vertreten ist, in denen uns neue Mandate anvertraut wurden, bestätigt unsere Standortpolitik“, erklärt Mara Meinel, Geschäftsführerin der HASPA HanseGrund. „So sind wir für unsere Auftraggeber auf kurzem Wege erreichbar.“ Das Berliner Büro wurde erst im August dieses Jahres bezogen. Mit den Neuakquisitionen steigert die HASPA HanseGrund ihre Assets under Management auf über 2,5 Mrd. Euro – verteilt auf über 170 Immobilien.