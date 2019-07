HASPA HanseGrund eröffnet Standort in Berlin

Die HASPA HanseGrund GmbH eröffnet am 1. August 2019 ein Büro in der Hauptstadt. Vom Leipziger Platz aus sollen künftig alle bereits im Portfolio befindlichen Berliner Immobilien mit mehr als 60.000 m² Fläche gemanagt werden. Die neue stetige Präsenz in der Hauptstadt soll nicht nur die Erreichbarkeit und Kommunikation für Auftraggeber und Mieter in der Stadt verbessern und ein sofortiges Eintreffen in den Immobilien vor Ort sichern, sondern auch die lokale Marktkenntnis steigern, um weitere Kunden zu gewinnen. Bisher erfolgte die Betreuung des bundesweiten Portfolios vom Hauptstandort in Hamburg sowie seit 2015 aus München.

.

"Aus zahlreichen geführten Gesprächen in den letzten Jahren wissen wir, dass sich immer mehr Kunden einen deutschlandweit tätigen Dienstleister für die einheitlich professionelle Betreuung ihres Immobilienportfolios wünschen. Mit der Eröffnung unseres dritten Standorts kommen wir diesem Bedürfnis nach und sehen großes Potenzial unser Portfolio von derzeit etwa 170 Immobilien und 2,5 Mrd. Euro Assets under Management weiter auszubauen“, sagt Mara Meinel, Geschäftsführerin der HASPA HanseGrund GmbH. „Die überregionale Standortstrategie ist dabei eng mit unseren Ankernetzwerken verknüpft. Die Nähe zur Sparkassen- und Becken-Gruppe offeriert uns bundesweit einen Zugang zu den wichtigsten regionalen Märkten. Deshalb und ausgehend von bestehenden Kundenbeziehungen planen wir mittelfristig auch eine zusätzliche Präsenz in den Top-Metropolen Frankfurt und Düsseldorf.“