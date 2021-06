Die Haspa HanseGrund GmbH eröffnet ihren vierten Standort. Neben der Hamburger Zentrale und Niederlassungen in München-Schwabing (seit 2015) und Berlin-Mitte (seit 2019) wird der Property Manager ab 1. Juli 2021 auch in der Schadowstraße in Düsseldorf ansässig sein. Damit wird Haspa in allen vier Himmelsrichtungen in Deutschland vertreten sein. Der Dienstleistungsschwerpunkt liegt…

