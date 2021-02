Der Property-Management-Dienstleister verwaltet künftig das Areal um den historischen Bahnhof in Hamburg-Blankenese. Laut Geschäftsführerin Mara Meinel ist das Mandat für “einen so bekannten Ort in Hamburg eine spannende und zugleich schöne Aufgabe”.

Die Haspa HanseGrund GmbH übernimmt ab s...

[…]