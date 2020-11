Haspa HanseGrund erhält PM-Mandat für Bürocampus Area 5.0

Die Haspa HanseGrund GmbH übernimmt ab sofort das kaufmännische und technische Property-Management des Bürocampus Area 5.0 mit über 31.100 m² Bürofläche am Deelbögenkamp 4 im Hamburger Stadtteil Alsterdorf. Auftraggeber ist die Erste Immobilien Kapitalanlagengesellschaft m.b.H. aus Wien. Damit bauen die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Bereits Ende 2019 übernahm Haspa ein Mandat für eine Wohnanlage von 37.000 m² des Wiener Unternehmens in der Hansestadt [wir berichteten].

