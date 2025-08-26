HASPA HanseGrund bleibt Verwalter des „LES 1“

Die Clarus Management GmbH hat das Property Management-Mandat für die Landmark-Immobilie „LES 1“ in Hamburg bis 2028 verlängert. Die HASPA HanseGrund bleibt damit für die Verwaltung der vollvermieteten Immobilie in Toplage verantwortlich.

Bereits seit April 2022 verantwortet die Haspa HanseGrund GmbH die technische und kaufmännische Bewirtschaftung der vollvermieteten Immobilie in der Ludwig-Erhard-Straße 1 mit ihrer markanten Architektur und exklusiven Lage zwischen Hamburger Innenstadt und HafenCity. Auch künftig wird das Team die Steuerung des Facility Managements sowie die Betreuung der Gewerbemieter – darunter Drees & Sommer, Ebner Stolz und Calumet Photo & Video GmbH – übernehmen.



„Die Haspa HanseGrund hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass sie ein sehr zuverlässiger und lösungsorientierter Partner für anspruchsvolles Property Management ist“, sagt Ulrich Heinl, Director Asset Management bei der Clarus Management GmbH. „Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen und gemeinsam den hohen Standard des ‚Les 1‘ zu sichern.“



Die im Jahr 2014 an historischer Stelle von LH Architekten errichtete zehngeschossige Immobilie zählt mit ihrer H-Form und der 25 Meter großen Glasfront zu den Highlights der Gewerbeobjekte in Hamburg. Der prestigeträchtige Komplex am Eingang zum Rödingsmarkt-Viertel zwischen City und HafenCity ist LEED-Platinum zertifiziert und bietet unter einem Dach ca. 16.000 m² hochwertige Büroflächen – allein 3.600 m² in den obersten drei Etagen mit unvergleichlichem Ausblick über die Dächer der Stadt. Eine große umlaufende Dachterrasse bietet einen unverbaubaren Blick auf Alster, Elbe, Michel und Elbphilharmonie und sorgt für eine besondere Atmosphäre.