Haspa HanseGrund baut Zusammenarbeit mit Versicherungskammer aus

Im Rahmen der schon seit Jahren bestehenden Kooperation mit der Versicherungskammer hat die Haspa HanseGrund kurzfristig das Property Management für ein Immobilien-Portfolio in Düsseldorf übernommen. Um die äußerst kurzfristig gewünschte Übernahme zu ermöglichen, wurden personelle Kapazitäten neu organisiert.

.

Das Portfolio besteht aus drei repräsentativen Büro,- Geschäfts- und Wohnimmobilien mit einer Gesamtgröße von ca. 32.000 m² im Zentrum von Düsseldorf in der Nähe der Königstraße. Zwei Immobilien wurden um 1910 im repräsentativen neoklassizistischen Stil errichtet.



„Wir blicken mit Freude auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft und danken der Versicherungskammer für das Vertrauen, das sie in uns setzt.“, sagt Mara Meinel, Geschäftsführerin der Haspa HanseGrund.