Harry Thomsen stellt Vorstandsteam der Aareon neu auf

Der Aareon-Aufsichtsrat bestellt Dr. Ernesto Marinelli als Chief People Officer in den Vorstand. Auf Sabine Fischer, Chief Market Officer, die in den Ruhestand gehen wird, folgt Rumyana Trencheva. Beide kommen von SAP.

Der Aufsichtsrat von Aareon hat Rumyana Trencheva und Dr. Ernesto Marinelli zum 1. Juli 2022 in den Vorstand berufen. Marinelli wird zukünftig die neu geschaffene Vorstandsfunktion als Chief People Officer (CPO) verantworten. Trencheva wurde zum Chief Market Officer (CMO) bestellt und wird damit die Nachfolge von Sabine Fischer antreten, die sich in den seit längerem geplanten Ruhestand verabschiedet.



Dr. Ernesto Marinelli ist mit mehr als 20 Jahren Erfahrung ein ausgewiesener Experte für Human Resources (HR) und Transformation. Er ist derzeit Global Head of Global People Success Services bei SAP.



Rumyana Trencheva verfügt über umfassende internationale Erfahrung beim Aufbau starker Vertriebsteams in verschiedenen Ländern, bei der Umgestaltung der Go-to-Market-Vertriebsstrategie und beim Aufbau neuer Geschäftsmodelle zur Steigerung des Vertriebs von Business Applikationen und der Technologieakzeptanz. Derzeit ist sie Global Chief Revenue Officer of Partner Ecosystem Success bei SAP.