Harry's Home expandiert nach Salzburg

Die PKF Hospitality Group hat neuen Betreiber für das ehemalige Wolfgang's Hotel in Salzburg gefunden. Harry's Home hat eine langfristige Partnerschaft mit der Eigentümerin, der Fanny-v-Lehnert Grundstücksgesellschaft, unterzeichnet.

.

Das 119-Zimmer-Hotel in der Fanny-von-Lehnert-Straße 6-8 mit einer Nutzfläche von rd. 3.276 m² befindet sich in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofs, 400 Meter und 5 Gehminuten entfernt. Darüber hinaus verfügt es über einen Lobbybereich, ein F&B-Konzept, einen Konferenzraum, einen Fitnessraum und eine Tiefgarage. In der näheren Umgebung gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten sowie Restaurants und Cafés. Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist hervorragend. Die Eröffnung ist für das erste Quartal 2024 geplant. Der Salzburger Hotelmarkt hat sich nach der Pandemie deutlich erholt, die Bereiche Meetings und Events haben sich beispielsweise gut erholt.



„Mit unserem Standort Salzburg werden wir Anfang 2024 in einer weiteren Großstadt Fuß fassen und schließen somit auch eine geografische Lücke unseres Portfolios. Nach Wien, Graz und Linz sind wir mit Salzburg in Österreichs vier größten Metropolen vertreten. Mit unserer Lage in Bahnhofsnähe fördern wir einmal mehr die entspannte und grüne Anreise per Bahn", kommentiert Harald Ultsch, CEO of Harry’s Home.