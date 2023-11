Harpen kauft QVC Call-Center Standort in Bochum

Harpen investiert erneut am Technologiezentrum Bochum. Der Projektentwickler hat vom Video-Commerce Unternehmen QVC eine als Call-Center genutzte Immobilie erworben. Das Bürogebäude in der Lise-Meitner-Allee liegt an der „Schnittstelle“ zwischen Technologiepark und Uni-Campus. Für künftige „HighTech-Ansiedlungen“ will Harpen das Gebäude „veredeln“.

