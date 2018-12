Harpen vermietet „Zwilling“ auf Ex-Opel-Fläche vollständig

Office 51°7

Es läuft: Der auf Expansionskurs befindliche IT-Dienstleistungsanbieter Scisys wird nun zusätzlich den Standort Office 51°7 an der Alten Wittener Straße 50 in Bochum mit voraussichtlich rund 150 Mitarbeitern beziehen. Nach Eröffnung des ersten Bürogebäudes Office 51°7 im Januar diesen Jahres hatte Harpen im Sommer ein weiteres rund 4.300 m² großes Grundstück von der Bochum Perspektive 2022 erworben [wir berichteten], eine Baugenehmigung bereits beantragt und jetzt mit Scisys die gesamte Vermietung von rund 3.000 m² Mietfläche und ca. 66 PKW-Stellplätzen abgeschlossen.

„Da wir seit mehr als 30 Jahren unseren Hauptsitz in Bochum haben, war es uns wichtig in unserer Heimatstadt zu expandieren. Wir freuen uns sehr, mit dem Office 51°7 und dessen Einbindung in das Zukunftstechnologiequartier Mark 51°7 einen äußerst attraktiven, neuen Standort gefunden zu haben. Die attraktive Architektur und sehr gute Verkehrsanbindung waren ausschlaggebend für unsere Standortentscheidung. Wir sind überzeugt, dass wir somit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein modernes und ansprechendes Arbeitsumfeld bieten werden“, so Prof. Dr.-Ing. Klaus-Günter Meng, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Scisys Deutschland.



„Mit der Vermietung des gesamten Bürokomplexes an das Unternehmen Scisys Deutschland hat sich unsere Erwartung an das gute Entwicklungspotenzial von Mark 51°7 in vollem Umfang bestätigt“, freut sich Franz-Josef Peveling, Geschäftsführer der Harpen Unternehmensgruppe, über diesen Projekterfolg.



„Wir haben den Bauantrag bei der Stadt Bochum eingereicht und hoffen, dass wir im Frühjahr 2019 mit dem Spatenstich zum 2. Bauabschnitt starten können, um die Mietflächen im Sommer 2020 zu übergeben“, so Dirk Himmel, Leiter Projektentwicklung im Hause Harpen. Begleitet und koordiniert wurde diese Ansiedlung von der WirtschaftsEntwicklungs- Gesellschaft Bochum.