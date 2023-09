Harpen baut für Draht Union am Werner Hellweg

Direkt gegenüber der Bochumer Feuerwache – auf dem alten Zechengelände – sind die Bauarbeiten für das neue Gewerbeobjekt „Werner Hellweg 433“ in vollem Gange und kurz vor der Fertigstellung. Harpen realisiert auf dem rd. 13.000 m² großen Grundstück eine moderne flexible Logistikimmobilie mit einer rd. 5.000 m² Halle und rd. 900 m² Büro- und Sozialflächen.

.

Mit der „Schrauben und Draht Union“ (SDU) konnte ein Bochumer Traditionsunternehmen und im Ruhrgebiet führendes Unternehmen im Bereich industrieller Befestigungs- und Verbindungselemente als Mieter des gesamten Neubaus gewonnen werden. „Mit Blick auf die Markt- und Nachfrageentwicklung hatten wir den Bau dieser Immobilie spekulativ begonnen und freuen uns nun sehr darüber, dass diese nahezu maßgeschneidert den Bedürfnissen unseres neuen Partners, der SDU, gerecht wird“, erklärt Ronja Kuckshaus, Harpen-Projektleiterin.



Die neue Anlage bietet nicht nur eine sehr flexible Logistikinfrastruktur, sondern entspricht darüber hinaus auch hohen Nachhaltigkeitsstandards wie KfW 40, DGNB-Gold, und verfügt über eine nahezu vollflächige, rd. 290 kWp-große Photovoltaik-Anlage.



Frederik Mischo, geschäftsführender Gesellschafter der SDU, hebt hervor: “Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft und darüber, unseren neuen Unternehmenssitz in Bochum gefunden zu haben. Mit dieser modernen Immobilie sind wir in der Lage, unsere Logistik- und Vertriebsprozesse weiter zu optimieren. Dieser Schritt unterstreicht unser Engagement für Effizienz, Kundenzufriedenheit und Umweltbewusstsein."



F.-J. Peveling, Harpen-Chef, ist die Begeisterung offen anzumerken: „Gerade erst konnten wir die Eröffnung unseres 50 Mio. Euro-Investments Office Campus 51°7 auch auf Mark 51°7 feiern [wir berichteten], dem folgt in wenigen Wochen die Übergabe des „Keysight-Technologiezentrums“. Nach der Neuansiedlung von „Brock Kehrtechnik“ auf der ehemaligen Kokereifläche „Robert-Müser“ freuen wir uns jetzt über den Neubau für die SDU, - wir dürfen uns sehr glücklich schätzen über unsere Investitionen in Bochum! Mit unserem Team, unseren Kompetenzen und unserer Kapitalstärke ist unser Investitionshunger für das Wachstum unseres Harpen-Portfolios noch nicht gestillt.“