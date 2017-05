Harley-Davidson zieht zum Ivo-Hauptmann-Ring

Die Grundstücksverwaltung Bettermann GmbH & Co. KG hat in Hamburg, Ivo-Hauptmann-Ring 4, ein Industriegebäude mit ca. 3.070 m² Hallen- und Bürofläche verkauft. Käufer ist ein Privatinvestor, der das Objekt langfristig an die Harley-Davidson Hamburg Nord GmbH vermietet. Harley-Davidson wird in den Räumlichkeiten einen Store mit angeschlossener Werkstatt und Verwaltungsfläche einrichten. Der Umzug aus Hamburg-Lokstedt in die neuen Flächen im Stadtteil Farmsen-Berne erfolgt nach Beendigung der Umbaumaßnahmen voraussichtlich im Herbst 2017. JLL war im Rahmen eines Exklusivmandates für den Verkäufer vermittelnd tätig.

.