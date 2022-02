Harfid entwickelt Sankt Barbara Quartier in Duisburg

Harfid plant auf dem 5 Hektar großen Areal des ehemaligen St. Barbara Hospitals eine der derzeit größten Quartierentwicklungen in Duisburg zu entwickeln. Der Baustart für das „Sankt Barbara Quartier“ mit 450-500 Wohnungen ist für Sommer 2022 geplant. Die ersten Maßnahmen laufen bereits.

.