Harder & Partner erweitern Logistikanlage in Forchheim

Die in 2014 von dem Heidelberger Investor Harder & Partner für die Siemens Healthineers AG und Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH erstellte Produktions- und Logistikanlage im Gewerbegebiet „Sauern Wiesen" in Forchheim wird erweitert.

Die Erweiterungsflächen werden auf einer zusätzlichen Grundstücksfläche von knapp 30.000 m² entstehen und umfassen ca. 11.000 m² Hallenflächen sowie ein Bürokopfanbau mit ca. 5.300 m² Nutzfläche und ein Parkhaus mit rd. 1.000 PKW-Stellplätzen, was ca. 22.000 m² BGF Nutzfläche entspricht.



Ein langfristiger Mietvertrag mit den Siemens Healthineers wurde bereits abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Erweiterung stehen den Siemens Healthineers auf einer Grundstücksfläche von insgesamt ca. 50.000 m², Nutzflächen in einer Größenordnung von ca. 27.000 m² (zzgl. Parkhaus) für das benachbarte Werk am Standort Forchheim zur Verfügung. Das Objekt wird in DGNB Gold erstellt.