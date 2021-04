Harder Online erwirbt Logistikimmobilie in Oschatz

In Oschatz im Gewerbegebiet Am Zeugamt hat die Harder Online GmbH eine Logistikimmobilie mit knapp 2.500 m² Produktionsfläche gekauft. Der Label- und Etikettenhersteller ist auch auf Grund des E-Commerce-Booms auf Expansionskurs und war auf der Suche nach einem zusätzlichen Produktionsstandort. Logivest war vermittelnd tätig.

In der aufstrebenden Logistikregion zwischen Dresden und Leipzig ist Oschatz als weiterer Standort für das Unternehmen ideal geeignet. Die neue Produktionsstätte liegt im südöstlichen Stadtgebiet in unmittelbarer Nähe zur Bundesstraße B6 und ist gut an die Autobahn A14 angebunden. Das Gewerbegebiet bietet mit seinen unterschiedlichen Hallengrößen und Freiflächen nicht nur für den derzeitigen Bedarf die passende Immobilienlösung, sondern lässt auch Raum für eine mögliche Erweiterung. Die Übergabe der Flächen ist zum 01. April erfolgt.