Hardeck sichert sich 11.200 m² in Düsseldorf-Heerdt

Ein weiterer Mieter für den Logistikstandort in Düsseldorf-Heerdt ist gefunden: Die Hardeck Möbel GmbH & Co. KG hat zum 01. September 2022 rund 11.200 m² Logistikfläche sowie zusätzliche 720 m² Büro- und Sozialflächen in der Wiesenstraße 61-79 bezogen. Entwickelt wurde die Logistikimmobilie in 2017 durch Hillwood - damals unter dem Namen Centra52L Park - und dann an einen institutionellen Investor verkauft.

