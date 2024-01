Harbr Hotels erreicht vier GreenSign-Zertifizierungen

Die Hotelbetreibergesellschaft DQuadrat Living GmbH hat für ihre Marke Harbr Hotels in allen vier Hotels die GreenSign-Zertifizierung auf Level 4 für ihre herausragenden nachhaltigen Maßnahmen und Umweltinitiativen erhalten.

.

Die GreenSign-Zertifizierung, verliehen vom angesehenen GreenSign Institut, würdigt das Engagement von Unternehmen im Bereich Umweltschutz, Energieeffizienz und nachhaltige Geschäftspraktiken. In umfassenden Audits wurden sorgfältig ökologische, ökonomische und soziale Aspekte sämtlicher Hotelabläufe untersucht und bewertet.



Die GreenSign-Zertifizierung markiert den Startpunkt einer umfassenden Evaluierung des aktuellen Zustands der Hotelgruppe. Das Team implementiert bereits weitere nachhaltige Maßnahmen, darunter die Installation von E-Ladesäulen zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität und Photovoltaikanlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien. Diese Initiativen unterstreichen das anhaltende Engagement von Harbr Hotels für eine nachhaltige Zukunft und gehen über die Zertifizierung hinaus, um einen positiven Einfluss auf die Umwelt zu gewährleisten.



„Dies ist für uns der Ausgangspunkt, um unsere gegenwärtige Position zu bewerten. Wir arbeiten kontinuierlich an neuen Initiativen, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, und streben im nächsten Schritt die Auszeichnung auf Level 5 für alle Hotels an“, kommentiert Steffi Gruber, Head of Operations, die Zertifizierung.