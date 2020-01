Harbert reicht „Duo“ off-market an Quantum weiter

Die Harbert Management Corporation hat das im Frühjahr 2018 für den Harbert European Real Estate Fund „HEREF IV LP (UK)“ erworbene Büroensemble „Duo“ [wir berichteten] in Düsseldorf weitergereicht. Im Rahmen eines Off-Market Deals sicherte sich Quantum Immobilien das 34.300 m² große Objekt. „Düsseldorf ist als bedeutender Bildungs- und Wirtschaftsstandort ein sehr nachgefragtes Investmentziel in Deutschland. In diesem hart umkämpften Umfeld freuen wir uns deshalb umso mehr, dass wir dieses attraktive Investment für unsere langjährigen Investoren off-market sichern konnten“, freut sich Arndt Buchwald über die jüngste Transaktion.

.

Die starke Nachfrage spiegelt auch das Rekordergebnis auf dem Investmentmarkt im letzten Jahr wieder. Die Landeshauptstadt für ein Transaktionsergebnis von für das Gesamtjahr 2019 von rd. 3,25 Millionen Euro ein. „Bei der anhaltend enorm starken Nachfrage nach Immobilienprodukten scheint kein Ende in Sicht. Dies führt vermehrt zu Höchstpreisen und hoher Volatilität im Markt. Eigentümer nutzen diese, nun schon länger anhaltende, Marktphase zunehmend für Gewinnmitnahmen“, so Marius Varro, geschäftsführender Gesellschafter beim Düsseldorfer Maklerhaus Anteon. Und die anhaltende Nachfrage zeigt sich deutlich, allein in der letzten Woche wurden gleich mehrere Transaktionen gemeldet, darunter u.a. der Verkauf des Metropolitan und des Immer51 [wir berichteten].



Das jetzt von Harbert verkaufte Gebäude in der Luise-Rainer-Straße 5-11a befindet sich im Stadtteil Grafenberg und zeichnet sich durch eine stadtnahe Lage mit optimaler Anbindung an das ÖPNV- und Straßennetz aus. Das langfristig vermietete Multi-Tenant Objekt ist der deutsche Hauptsitz weltweit bekannter Firmen, wie beispielweise Ubisoft, einer der weltweit größten Software-Spieleentwickler, Douglas, der international tätigen Parfümeriekette und Air Liquide, dem weltweit führenden Hersteller technischer Gase.



Der Bürokomplex besteht aus zwei Bauteilen, einem 18-stöckigen Hochhaus und einem angrenzenden bogenförmigen Flachbau über acht Stockwerke und bietet ca. 34.300 m² vermietbare Fläche sowie 441 Stellplätze. Der Komplex wurde 1994/95 errichtet und der Flachbau in 2012/13 umfassend revitalisiert. In diesem Zusammenhang erhielt der Flachbau das Zertifikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) Standard Gold.



Die Verkäuferin wurde von Clifford Chance und Colliers beraten, die Käuferin von McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater. Die technische Beratung der Käuferin erfolgte durch Witte Projektmanagement GmbH.