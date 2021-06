Harald Ziller wechselt von Avison Young zu BGA Invest

Harald Ziller

BGA Invest hat sich zum 15. Juni Harald Ziller als neuen Head of Acquisition Investment ins Boot geholt. Der 44-Jährige wechselt von Avison Young, wo er zuletzt als Principal (Partner) [wir berichteten] und Niederlassungsleiter die Leitung des Münchner Standorts verantwortete. Bei BGA Invest verstärkt er zukünftig das Akquisitions-Team und wird mit seinem starken lokalen und nationalen Netzwerk den Bereich der Akquisition von Gewerbe- und Healthcareimmobilien weiter ausbauen.

„An einem Wechsel zur BGA Invest reizt mich vor allem die Gestaltungsmöglichkeit innerhalb eines dynamisch wachsenden, inhabergeführten Unternehmens. Die Unternehmensentwicklung von BGA Invest in den letzten Jahren hat mich beeindruckt. BGA Invest erzielt mit dem derzeit rund 30-köpfigen Team beeindruckende Resultate mit einem Rekord beim Transaktionsvolumen von über 700 Mio. Euro im vergangenen Jahr trotz Corona. Ich sehe die neue Aufgabe deshalb als tolle Chance mit meinem Netzwerk zur weiteren, positiven Entwicklung der BGA Invest beitragen zu können“, kommentiert Harald Ziller seinen Wechsel zu BGA Invest.



Harald Ziller verfügt über rund zweieinhalb Jahrzehnte Immobilienerfahrung und hat Transaktionen mit einem Volumen von über drei Milliarden Euro begleitet. Vor seiner Zeit bei Avison Young war er in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Hammer AG und deren Tochtergesellschaften aus München tätig und zeichnete dort unter anderem als Prokurist und Geschäftsführer in den Bereichen Projektentwicklung, Vermietung und Vermarktung/Verkauf verantwortlich.



„Wir freuen uns, dass es gelungen ist Harald Ziller für BGA Invest zu gewinnen. Sein breites Netzwerk in der Immobilienwirtschaft und seine jahrzehntelange Expertise werden dazu beitragen, den Erfolgskurs unseres Unternehmens fortzusetzen. Die Neuverpflichtung ist außerdem ein Beleg dafür, dass wir unser Unternehmen in den letzten Jahren am Markt als feste Größe etabliert und die Marktwahrnehmung gesteigert haben“, ergänzt Marco Schlottermüller, Gründer und Geschäftsführer von BGA Invest.