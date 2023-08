Am vergangenen Freitag fand im Happy Go Lucky Hotel & Hostel im Berliner Stadtteil Charlottenburg eine außergewöhnliche Kunstausstellung statt. Insgesamt 17 Künstler verwandelten das Treppenhaus und die Innenwände des Hotels in eine beeindruckende Galerie von Kunstwerken, die vor Ort von Publikum, Presse und den Künstlern selbst bewundert wurden.

Fotos: Happy Go Lucky Hotel & Hostel



[…]