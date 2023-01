Hapeko wird mit rund 1.200 m² Bürofläche neuer Mieter im 5. Obergeschoss in der innerstädtischen Projektentwicklung Trident an der Adresse „Großer Burstah 1-3“. Avison Young hat die Personalberatung im Rahmen eines Exklusivmandates bei der Flächenexpansion in Hamburg beraten.

