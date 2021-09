Hapag Lloyd wird Ankermieter im Hamburger Ballin Fleur

Hapag Lloyd wird Ankermieter im Büro- und Geschäftshaus „Ballin Fleur“ in Hamburg. Das Schifffahrtsunternehmen wird die gesamte Bürofläche von 5.200 m² der Immobilie belegen. Insgesamt umfasst die im Besitz von Cedit Suisse befindliche Immobilie 6.000 m² Mietfläche.

