Hansereal investiert in Hamburg-Eimsbüttel

Die Hansereal Gruppe hat ein reines Wohnhaus in Hamburg-Eimsbüttel erworben. Die Immobilie aus der Jahrhundertwende verfügt über 10 Wohneinheiten und ist voll vermietet.

„Wir freuen uns, durch diese Transaktion eine weitere Immobilie in den langfristigen Bestand unseres familiengeführten Unternehmens aufnehmen zu können“, sagt Georg Bergknecht, Transaktionsmanager der Hansereal Gruppe.



„Viele Markteilnehmer scheinen sich langsam an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Insofern blicken wir positiv in die Zukunft und gehen von weiteren Zukäufen auch in diesem Jahr aus.“, ergänzt Thomas Anton, geschäftsführender Gesellschafter.