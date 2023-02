HanseMerkurs Orange Campus erhält LEED Gold

Der Orange Campus in Nürnberg wurde mit dem Nachhaltigkeitszertifikat LEED Gold ausgezeichnet. Die Joint-Venture-Partner Art-Invest Real Estate, Aurelis Real Estate und Pegasus Capital Partners haben das zukunftsweisende Gebäude entwickelt und an ein Investmentvehikel der HanseMerkur Grundvermögen verkauft [wir berichteten].

.

Leadership in Energy and Environmental Design, kurz LEED, gilt als weltweit erfolgreichstes Klassifizierungssystem für ökologisches Bauen und nachhaltige Gebäude. Das Zertifikat wird im Auftrag des US Green Building Council vergeben. Das Prüfverfahren berücksichtigt u. a. Kriterien wie die Nachhaltigkeit des Standorts, Wassereffizienz, Energie und Atmosphäre, Materialien und Ressourcen sowie Umweltqualität in Innenräumen.



Der Orange Campus ist der erste Baustein der Projektentwicklung Kohlenhof auf dem Gelände des ehemaligen Hauptgüterbahnhofs Nürnberg. Er umfasst drei miteinander verbundene Bürogebäude mit einer Bruttogrundfläche von rund 38.900 m². Der Orange Campus ist seit einigen Jahren Unternehmenssitz des Marktforschungs- und Datenanalytikunternehmens GfK – Growth from Knowledge sowie Dependance des Softwarehauses und IT-Dienstleisters Datev [wir berichteten].



Die Planungen für den Neubau auf dem ehemaligen Industrie- und Bahnareal wurden frühzeitig an den Anforderungen für eine LEED-Zertifizierung ausgerichtet. Eine ehemalige Brachfläche wurde so zum Standort für ein modernes und flexibel nutzbares Büroquartier. Ob mehr Zugang zu Tageslicht und sauberer Luft oder der Verzicht auf schädliche Chemikalien in Farben: Viele Details verdeutlichen den Anspruch der beteiligten Projektentwickler, ein Zeichen für nachhaltige Immobilienprojektentwicklung zu setzen.



Die energetische Versorgung der Gebäude erfolgt über ein Blockheizkraftwerk. Die Räume sind mit Heiz- und Kühlsegeln ausgestattet. Sonnenschutz, Temperatur und Licht werden zentral gesteuert. Auch Nachhaltigkeitsaspekte wie Gesundheit und Zufriedenheit der Nutzer haben Art-Invest Real Estate, Aurelis Real Estate und Pegasus Capital Partners bereits in die Projektentwicklung einfließen lassen. Dadurch können die Nutzer nicht nur Betriebskosten einsparen, sondern grundsätzlich Energie sparen und Ressourcen schonen.



„Wir legen bei unseren Investitionen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Energieeffiziente Gebäude verschlingen weniger Nebenkosten und produzieren weniger Emissionen. Daher fügt sich das nun zertifizierte Objekt gut in unser junges Immobilienportfolio ein", erklärt Lutz Kandzia, ESG-Manager der HanseMerkur Grundvermögen.



Der Entwurf des Orange Campus erfolgte durch das Architekturbüro KSP Jürgen Engel. Die drei verbundenen Gebäude mit bis zu sechs oberirdischen Vollgeschossen schaffen mit ansprechend gestalteten Dachterrassen und begrünten Innenhöfen eine besondere Aufenthaltsqualität. Klinker und große Fensterflächen erinnern an die Industriegeschichte der einstigen Bahnfläche. Marktplätze und offene Treffpunkte im Inneren der Gebäude fördern den Ideenaustausch und steigern die Kreativität der Nutzer. Auch das gegenüberliegende Parkhaus mit rund 800 Stellplätzen für Mitarbeiter, Besucher und Kunden der beiden Nutzer wurde durch KSP Jürgen Engel geplant.



Der Orange Campus in der Sophie-Germain-Straße 1, 3, 5 und 8 ist ein Teilprojekt der Revitalisierung des Kohlenhofs, eines rund zehn Hektar großen Areals in unmittelbarer Nähe des Nürnberger Plärrers, südlich der Kohlenhofstraße. Auf dem ehemaligen Bahngelände, das mehr als zwei Jahrzehnte brachlag, entstehen in den nächsten Jahren mehr als 75.000 m² Mietfläche für Büros sowie angeschlossene Gastronomie und Sondernutzungen. Ergänzt wird der Standort durch einen neu angelegten Park, der im Zentrum des Areals geplant ist. Der Kohlenhof liegt direkt an der S-Bahn-Station und Tram-Haltestelle Steinbühl.