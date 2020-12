HanseMerkur sichert sich mit Edge ElbSide nächstes Landmark

Erst Frankfurt, dann Berlin und jetzt Hamburg: Die HanseMerkur erweitert ihr Portfolio in diesen Tagen erneut um ein millionenschweres Landmark. Die Immobilientochter der HanseMerkur hat sich im Rahmen eines Forward Deals das Edge ElbSide Hamburg gesichert. "Edge Elbside passt in vielfältiger Hinsicht bestens in unser ‚Beuteschema‘. Es bietet mit seinem Konzept an Nachhaltigkeit, Nutzerorientierung und Flexibilität alles, was heute und zukünftig ein erfolgreiches Bürogebäude ausmacht – und dies auf allerhöchstem technischen Niveau“, freut sich Lutz Wiemer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der HanseMerkur Grundvermögen AG, über die Immobilientransaktion, die kaufpreislich bei deutlich über 200 Mio. Euro liegen dürfte.

